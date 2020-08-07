07 Ağustos 2020, Cuma
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Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan tebliğle nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmişti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığının "Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Yürürlükten kaldırılan tebliğle nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.

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