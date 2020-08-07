Açıklama geldi! Konut kredi faizleri yükseldi mi? 0,64 kredi faizi ne zaman bitiyor? Yeni oranlar...

Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası, 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0.87 oldu. Bu konutlarda vade ise 12 yıla çekildi. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı da önce 0.79'a ardından yüzde 0,87'ye yükseldi. İkinci el konutlarda vade de 10 yıla indirildi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Diğer yandan yine kamu bankaları tüketici kredisi faizini yüzde 1.12'ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17'ye yükseltti.