05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Türk Eximbank'tan iş birliği anlaşması

Son dakika haberine göre , "Türk Eximbank, 'nın resmi destek kuruluşu ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Türk Eximbank'tan iş birliği anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı." dedi.

Bakan Pekcan, "Anlaşmayla Türk ve Danimarkalı firmaların 3'üncü ülke projelerinde kendi ülkelerinden mal ve hizmet ihracatına finansman desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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