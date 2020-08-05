05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Altın yeniden rekor seviyede | Gram altın ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda ons altın 2 bin doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İç piyasada 460 lira olurken 755 liraya ulaştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Altın yeniden rekor seviyede | Gram altın ne kadar oldu?

Altın rekorlara doymuyor. Ons 2 bin 30 dolara ulaştı.

Bu yükseliş iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. yurt içinde 460 liraya çıktı.

fiyatı ise 755 lira oldu.

Dolar/TL paritesindeki hareketinin iç piyasadaki fiyat oynamalarına etkisi izleniyor.

Dolar şu sıralarda 6,94 liradan işlem görüyor.

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