Altın yeniden rekor seviyede | Gram altın ne kadar oldu?
Uluslararası piyasalarda ons altın 2 bin doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İç piyasada gram altın 460 lira olurken çeyrek altın 755 liraya ulaştı.
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Altın rekorlara doymuyor. Ons altın fiyatı 2 bin 30 dolara ulaştı.
Bu yükseliş iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın yurt içinde 460 liraya çıktı.
Çeyrek altın fiyatı ise 755 lira oldu.
Dolar/TL paritesindeki hareketinin iç piyasadaki fiyat oynamalarına etkisi izleniyor.
Dolar şu sıralarda 6,94 liradan işlem görüyor.