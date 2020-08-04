Son dakika: Bağkur primine zam geldi mi? Emekli bağkurluya zam var mı? Çiftçi, esnaf...

Bağkur primine zam geldi mi? Emekli bağkurluya zam var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre bağkur emekli primlerine zam yapılacak. Primlerin 854'ten 1015'e çıktığı iddiası binlerce bağkur emeklisini heyecanlandırdı. SGK ortaya atılan iddialara yönelik henüz açıklama yapmadı. 4b bağkur kapsamında en düşük prim ödemesi yapılan bağkurlu, isteğe bağlı ev kadınlarıdır. Ev kadınları böylece düşük bağkur primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilir. Peki, Bağkur primine zam geldi mi? Emekli bağkurluya zam var mı? Çiftçi, esnaf...

ÇİFTÇİ BAĞKUR PRİMİ NE KADAR 2020?

Prim ödemelerinin düzenli yapılması, geçmişe ait borcun olmaması yüzde 5'lik bir indirime neden olur. Yüzde 5 indirim ile en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL öder. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80'dir