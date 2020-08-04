Füzelerin ardındaki milli güç: Isıl Piller! Bakan Varank: 91 milyon dolar ülkemizde kaldı

Farklı teknik özelliklerde 38 ısıl pilin uluslararası standartlarda üretildiğini kaydeden Bakan Varank, "Isıl pillere ilişkin yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı. Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imza aşamasındayız" dedi. Türkiye bir yandan yurt içinde terörle mücadeleyi etkin şekilde yürütürken Irak, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz gibi sıcak bölgelerde hak ve menfaatlerini korumaktan çekinmiyor. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojileri de sahadaki Mehmetçik ile birlikte Türkiye'nin caydırıcı gücünü çarpan etkisiyle artırıyor.

STRATEJİK TEKNOLOJİ

Savunma sanayisinde çok göz önünde olmayan ancak stratejik önem taşıyan bir teknoloji de ısıl piller. Birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabilen ısıl piller, dünyada bir kaç ülke tarafından üretiliyor.

TEK ÜRETİCİ SAGE

Türkiye'nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi olan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bu kritik ürünlerin Ar-Ge'sinden tasarımına, her türlü testinden üretimine kadar tüm süreçleri bir bütün olarak üstleniyor.

250 TASARIM YAPILDI

Bakan Varank, TÜBİTAK SAGE'nin 2002 yılında ısıl pil teknolojisini geliştirme çalışmalarına başladığını ifade ederek, "Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38'i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi" şeklinde konuştu.

DİĞER SİSTEMLERDE DE KULLANILIYOR

Üretilen ısıl pillerin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen sistemlerin dışında diğer savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde ve sivil havacılık sektöründe de kullanıldığının altını çizen Bakan Varank, "SAGE'de geliştirilen ısıl piller ile Türk savunma sanayisinde ısıl pillere ilişkin yurt dışı bağımlılık tamamen ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

ÖNEMLİ İHRACAT POTANSİYELİ

Varank, SAGE'nin yurt içi teslimatların yanı sıra birçok farklı ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl pil ihracatı yaptığını belirterek, "Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil, büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imza aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön siparişi almamız oldukça mühim" ifadelerini kullandı.

BİLGİLER YURT DIŞINA ÇIKMADI

SAGE'nin ısıl pilleri geliştirip üreterek yaklaşık 91 milyon doların yurt içinde kalması sağladığını kaydeden Varank, "İşin ekonomik kısmı elbette önemli ama diğer taraftan güvenlik boyutunu da göz ardı edemeyiz. Bu üretimlerimizle ülke savunmasına ilişkin stratejik bilgilerin yurt dışına çıkmasını da engellemiş olduk" dedi.

ELEKTRİKSEL ENERJİ ÜRETİYOR

Isıl pil, elektrolitin 650C sıcaklığa çıkartılarak eriyik hale getirilmesinin ardından anot ve katot arasındaki iyon iletkenliğinin oluşturularak elektrokimyasal reaksiyonların başlaması ilkesiyle elektriksel enerji üreten bir pil türü.

TEK KULLANIMLIK

Tek kullanımlık olan ısıl piller; füzeler, güdüm kitleri, güdümlü topçu mühimmatları, uçak koltuk fırlatma sistemleri, muharip uçak acil durum sistemleri, sivil havacılık uygulamaları, tapalar ve akustik karıştırıcılarda güç kaynağı olarak kullanılıyor.

NERELERDE KULLANILIYOR

Isıl piller, SAGE tarafından geliştirilen milli sistemler olan Hassas Güdüm Kitleri (HGK Ailesi), Kanatlı Güdüm Kitleri, Seyir Füzeleri (SOM Ailesi) ve Hava-Hava Füzeleri (Gökdoğan ve Bozdoğan) ile diğer Türk savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde görev alıyor.