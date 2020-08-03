Bölgesel kalkınmaya 102.4 milyarlık yatırım! 2 milyon 100 bin istihdam...

Bölgesel sürdürülebilir insani gelişme projesi kapsamında bölgede yaratılan istihdam ise 2 milyon 100 bini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2013-2019 döneminde bölgesel kalkınmaya yaklaşık 115.5 milyar lira kaynak ayrıldığını ve nakdi gerçekleşmenin yüzde 88.7 gerçekleşme ile 102.4 milyarının yatırıma dönüştüğünü söyledi. Varank, "Kişi başına GSYİH 4 bin 899 dolara yükseldi. Ekonomik büyümeyle beraber bölge insanımızın yaşam kalitesi yükseldi" mesajını verdi.



2 MİLYON 100 BİN İSTİHDAM

Bölgenin kaderini değiştiren GAP'la sulamaya açılan alan 560 bin hektara yaklaşırken, 144 bin 120 hektar alanda sulama şebeke inşaatı devam ediyor. GAP enerji yatırımlarında halen yüzde 75'i aşan fiziki gerçekleşme Ilısu Barajı ile yüzde 90'ı aşacak. 2004'te 1 milyon 299 bin olan bölgede istihdam edilen kişi sayısı önceki yıl 2 milyon 100 bine ulaştı. Bakan Varank, tütün üretiminin yüzde 20.4'ü, tahılın yüzde 15.7'si, ve tekstilde kullanılan hammadde üretiminin de yüzde 56.4'ünün bölgeden karşılandığına dikkat çekti. Bölgede 2002'de bulunan küçükbaş havyan sayısı 4 milyon 880 bin iken 2018'de 9 milyon 350 bine, büyükbaş hayvan sıyısı da 642 binden 1.6 milyona yükseldi. Bölgedeki sosyal projelere dikkat çeken Varank, bunlar arasında "kadınlara yönelik çok amaçlı toplum merkezleri", "gelir getirici ve istihdam artırıcı faaliyetler", "gençlik evleri", "yerel yönetimlerin kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler", "çocuklara ve gençlere yönelik teknoloji atölyeleri" bulunduğunu ifade etti.



TOPLUM MERKEZİ

Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen 3 bin 693 projeye geçen yıl 1.2 milyar lira kaynak aktarıldığını belirten Varank, sosyal, kültürel ve ekonomik destek projeleri kapsamında 2016-2018 tarihleri arasında 26 projeye 34.5 milyon destek sağlandı. Turizm fiziki altyapısının güçlendirilmesi projesi adı altında aynı dönemde 1 projeye toplam 9.7 milyon lira, tanıtım ve markalaşma yönetim planlarının uygulanması çerçevesinde 2 projeye toplam 1.4 milyon destek verildi. Diğer yandan AB-GAP kültürel miras projeleri kapsamında da 32 proje toplam 11.3 milyon euro hibe ile desteklendi. Çok Amaçlı Toplum Merkezi sayısının 48'e ulaştığını belirten Bakan Varank, şöyle devam etti: "Bölgenin potansiyel yatırım dinamiklerini topyekûn harekete geçirmek, yapılan yatırımları artırmak amacıyla 2002'de 155 teşvik belgesi verildi. 2002'de 689 milyon dolar olan ihracat, 13 kat artarak 2018'de 8.7 milyar dolara ulaştı."

Sabah