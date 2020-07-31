170 milyar dolarlık hamle! ABD ve Avrupa'nın gözü Türkiye'de

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, dünya moda endüstrisinde hiçbir şeyin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki gibi olmayacağını, yeni dinamiklerin iş ve ticareti baştan kurgulamayı zorunlu hale getirdiğini söyledi.

AVRUPA VE ABD'NİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE OLACAK

Karasu, salgınının Türk moda endüstrisine hasar vermekle birlikte yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "ABD'nin Çin'e alternatif arayışı ve Avrupa gibi büyük bir pazara yakınlığımız Türkiye'yi yeni dönemin en avantajlı ülkelerinden biri yapıyor. Önümüzdeki yıl Avrupa ve ABD'nin gözü Türkiye'de olacak. Eğer iyi hazırlanabilirsek tarihi bir başarı elde edebiliriz. Türk hazır giyim sektörü salgın sürecinden güçlenerek çıkacak." diye konuştu.

Nakit sıkışıklığı çeken sektöre ilk yılı ödemesiz 3-4 yıl vadeli kredi desteği verilmesi önerisinde bulunan Karasu, bunun gerçekleşmesi durumunda Çin'in 170 milyar dolarlık hazır giyim pastasından büyük bir pay alabileceklerini, kısa sürede istihdam ve ihracatlarını iki katına çıkarabileceklerini ifade etti.