Son dakika: 500 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? Bayramda pandemi yardımı olacak mı?

Son dakika haberi.. Bayramda pandemi yardımı olacak mı? Bayram harçlığı başvurusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Her yıl emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yanı sıra vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Söz konusu ödemeler için Açık Kapı üzerinden başvuru alınacağı iddia edilmişti. Peki, 500 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? Bayramda pandemi yardımı olacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.

Daha önce de İçişleri Bakanlığının ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.