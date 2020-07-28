Son dakika: 500 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? Bayramda pandemi yardımı olacak mı?
Son dakika... Bayramda pandemi yardımı olacak mı? Kurban Bayramı'nda 500 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sosyal medyada 500 TL bayram ikramiyesi verileceği iddia edildi. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 500 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? Bayramda pandemi yardımı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi.. Bayramda pandemi yardımı olacak mı? Bayram harçlığı başvurusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Her yıl emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yanı sıra vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Söz konusu ödemeler için Açık Kapı üzerinden başvuru alınacağı iddia edilmişti. Peki, 500 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? Bayramda pandemi yardımı olacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?
Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.
Daha önce de İçişleri Bakanlığının ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.
İŞTE FARUK ERDEM'İN BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU!
"Hane halklarına maddi destek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yardımlar vatandaşlara ödenmiştir.
İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000'er liralık ödenmiştir. 3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir.
Toplamda 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira bireysel destek kredisi ödenmiştir. Bayramla ilgili olarak da emeklilere hem erken ikramiye ödemesi hem de erken maaş ödemesi yapılmaktadır.
Bunun dışında bayram harçlığı ödemeleri yönündeki söylemler asılsızdır. Resmi makamlar açıklama yapmadan bu tür söylentilere aldırış etmemek gerekir."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.
Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."
Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.