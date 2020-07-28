BDDK'dan swap kararı: TL'ye erişim için esneklik sağlandı

Yabancı merkezi saklama kuruluşları ve uluslararası kalkınma bankalarına, hem BIST FX swap piyasasında hem de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile vadede TL alım yönlü swap imkanı sağlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılşan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bilindiği üzere,

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (Kurul) 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kararı ile bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş;