Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlere verilen kısa çalışma ödeneğinin temmuz ayı ödemeleri başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte merak edilenler...

TEMMUZ AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.