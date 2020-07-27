Ödemeler başladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
Kısa çalışma ödeneğinde ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bir ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde sürenin yeniden uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Ödemeler bugün itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaya başlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlere verilen kısa çalışma ödeneğinin temmuz ayı ödemeleri başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte merak edilenler...
TEMMUZ AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.
T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.
Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.
Teklifte ayrıca, ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve iş veren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
E-DEVLET KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
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