Bakan müjdeyi verdi! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım maaşı nasıl bağlanır?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım maaşı nasıl bağlanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım maaşı ödeme tarihi belli oldu. Peki, Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım maaşı nasıl bağlanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.