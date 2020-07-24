Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Batur, geçmişte Kapıkule'de 36 saatleri bulan dışarıda bekleme süreleri olduğunu anımsattı.

Uygulamayla bu süreyi her şey dahil 2-3 saat aralığına indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Batur, "Bu büyük bir kazanç olacak ticaret erbabı için. Bunu Kapıkule'de başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda biz bir ön test sürecindeyiz. Bu test sürecini bir iki hafta içerisinde sağlıkla tamamlayacağız." diye konuştu.