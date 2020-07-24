24 Temmuz 2020, Cuma
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Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Gonca Yılmaz Batur, tırlar için oluşturulan ''''nin test edildiği 'nda incelemelerde bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Yurt dışına yük taşıyan tır sürücülerinin, gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan çıkışlarını sağlayacak ''Randevulu Sanal Sıra Sistemi''nin pilot uygulaması Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, testleri süren sistemin işleyişini yerinde görmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Batur, sınır kapısında Edirne Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdür Vekili Savaş Malkoç, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ve diğer ilgililerce karşılandı.

Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Bölge Müdürü Ocak'dan sınır kapısındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şubat ayında ele geçirilen rekor düzeydeki uyuşturucu operasyonunda görev alan personele başarı belgelerini verdi.

Gümrük sahasını gezen Batur, GTİ'ye ait tır parkına giderek ''Randevulu Sanal Sıra Sistemi''nin işleyişini inceledi, tır sürücüleriyle sohbet etti.

Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

36 SAATİ BULAN BEKLEME SÜRESİ 2-3 SAATE İNECEK

İncelemeleri sonrası açıklama yapan Batur, ''Randevulu Sanal Sıra Sistemi''nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber devreye alınan birçok önemli dijital modernizasyon projesinden biri olduğunu söyledi.

Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Sistemle, ticaret erbabının sınırlarda işlerini daha hızlı, kolay ve güvenilir yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Batur, "Randevulu Sanal Sıra Sistemi'nde kuyruklarda beklemeksizin aracınızın, yükünüzün ve belgelerinizin sisteme önceden girişlerini yaparak hangi saat aralığında sınır kapısına geleceğinizi belirliyorsunuz ve çağrıldığınız anda da işlemlerinizi yapmak üzere burada tüm operasyonlarımız hazır oluyor." dedi.

Sınır kapılarında yeni sistem: Bekleme süresi azalacak

Batur, geçmişte Kapıkule'de 36 saatleri bulan dışarıda bekleme süreleri olduğunu anımsattı.

Uygulamayla bu süreyi her şey dahil 2-3 saat aralığına indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Batur, "Bu büyük bir kazanç olacak ticaret erbabı için. Bunu Kapıkule'de başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda biz bir ön test sürecindeyiz. Bu test sürecini bir iki hafta içerisinde sağlıkla tamamlayacağız." diye konuştu.

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