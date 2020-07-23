KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 181 milyon 878 bin 268,24 lira, işlem miktarı ise 2.895,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 207 milyon 986 bin 904,23 lira oldu.