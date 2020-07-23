Son dakika: Gram altın ne kadar olur? Altın ne kadar oldu? Gram altın 500 TL'yi görür mü? Altının kilogramı ne kadar oldu?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 413 bin liraya yükseldi. Öte yandan Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın iki günde 20 lira değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor.
Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 181 milyon 878 bin 268,24 lira, işlem miktarı ise 2.895,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 207 milyon 986 bin 904,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde 10 lira fiyat artışı yaşandı.
Çeyrek altın da iki günde 20 lira değer kazandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı. Çeyrek altın bugün 685 liraya yükselirken, gram altın ise 410 lirayı aştı.
Edirne'de kuyumculuk yapan Zeki Kalkan, altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyledi. Kalkan, "Altınını elinden çıkaran bir nebze de olsa kaybeder" diyerek, vatandaşlara elindeki altını bozdurmamalarını, fiyatların daha da artacağı uyarısında bulundu" dedi.