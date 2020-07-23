Son dakika: Devlet kurbanlık parası verecek mi? Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı?

Devlet kurbanlık parası verecek mi? Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak adına devlet desteği ödemeler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde verilen 1.000 TL'lik sosyal yardımlar için 3. faza gelindi. Verilen sosyal yardımların dışında sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı verileceği söylentileri yayıldı. Peki, Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

"AÇIK KAPI MERKEZİNDEN TÜM VATANDAŞLARA BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK" İDDİASI YAYILDI

Sosyal mecralarda Ramazan Bayramının yaklaşması ile beraber tüm vatandaşlara bayram harçlığı vereceği iddia edildi. Sosyal mecralarda gezen iddialarda "İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL sosyal yardım alan vatandaşlar hariç olmak üzere kalan vatandaşlara bayram harçlığı verecek. Kişilerin sigortalı ya da sigortasız olmasına bakılmaksızın yetişkinlere 400 TL; çocuklara 100 TL ödeme yapılacak" ifadeleri yerini aldı.