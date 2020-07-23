Son dakika: Devlet kurbanlık parası verecek mi? Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı?
Devlet kurbanlık parası verecek mi? Koronavirüs sürecinin başlamasıyla birlikte muhtaç ailelere devlet yardımı sürüyor. Paket halinde ödemeler yapılarak vatandaşların süreci en az hasarla atlatması amaçlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde verilen 1.000 TL'lik sosyal yardımlar için 3. faza gelindi. Verilen sosyal yardımların dışında sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı verileceği söylentileri yayıldı. Devlet kurbanlık parası verecek mi? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Devlet kurbanlık parası verecek mi? Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak adına devlet desteği ödemeler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde verilen 1.000 TL'lik sosyal yardımlar için 3. faza gelindi. Verilen sosyal yardımların dışında sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı verileceği söylentileri yayıldı. Peki, Pandemi kurbanlık yardımı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
"AÇIK KAPI MERKEZİNDEN TÜM VATANDAŞLARA BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK" İDDİASI YAYILDI
Sosyal mecralarda Ramazan Bayramının yaklaşması ile beraber tüm vatandaşlara bayram harçlığı vereceği iddia edildi. Sosyal mecralarda gezen iddialarda "İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL sosyal yardım alan vatandaşlar hariç olmak üzere kalan vatandaşlara bayram harçlığı verecek. Kişilerin sigortalı ya da sigortasız olmasına bakılmaksızın yetişkinlere 400 TL; çocuklara 100 TL ödeme yapılacak" ifadeleri yerini aldı.
Yapılan açıklama için vatandaşların Açık Kapı uygulamasından başvurularını iletmeleri gerektiği de söylendi. Açık kapı uygulamasının adres olarak gösterildiği açıklamada hizmet başlığından "valilik hizmetleri" alt başlığının seçilmesi ve "para yardımı" yazısına basılması gerektiği de söylendi.
Sosyal medyada dolaşan bu iddianın üzerine vatandaşlar belirtilen adres üzerinden başvurularını yapmaya çalıştılar. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada bu iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN RESMİ AÇIKLAMADA GELDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada dolaşan bayram harçlığı iddialarını yalanlayan bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada vatandaşlardan resmi kaynaklar dışında sosyal medyada gezen kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemeleri rica edildi.
Büyük bir hızla yayılan haberlerin doğru olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanlığı, haberlerin kasıtlı ve asılsız bir şekilde yayıldığının altını çizdi. Valilikler ve kaymakamlıklara bağlı bulunan açık kapı birimlerinden sosyal yardım dağıtılmadığını vurgulayan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında vatandaşlar kesin bir dille uyarıldı.
Kaymakamlıklar ve valiliklerin bünyesinde hareket eden açık kapı uygulamasının görev ve yetkilerinden bahseden İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında açık kapı uygulamasının temel görevine vurgu yapıldı. 81 il valiliğinde ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyet gösteren açık kapı uygulamasının temel amacının; valilik ve kaymakamlık aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerin yönlendirilmesi olduğu söylendi.
Gerekli yönlendirmeleri yapmakla yükümlü olan açık kapı bürolarına şahsen ya da online olarak başvurular yapılabilmektedir. Başvuruların sonrasında açık kapı birimlerinin yardım dağıtmak ya da sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi sorumlulukları bulunmaz.
Devletin koronavirüs salgını ile mücadelesinde kötü niyetli olarak yapılan bu paylaşımları tamamıyla reddeden İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve iletişim gruplarında asılsız paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.