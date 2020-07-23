AMASYA HEM ŞEHİRCİLİK HEM DE EKONOMİK OLARAK GELİŞECEK

Bakan Karaismailoğlu, yatırımın hizmete girmesi ile tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden geçmesini engellemekle kalmayacaklarını, Amasya'nın daha az gürültülü ve daha temiz bir çevreye de sahip olacağını dile getirdi. Bu hizmetlerle şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya'ya en güzel hediyelerden birini verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Çevre yolu ayrıca Amasya'nın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak" şeklinde konuştu.





Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm projelerini Ulaşım Master Planı çerçevesinde belli bir planlamaya göre hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız ülkeye katma değeri yüksek yatırımları kazandırmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bu yollar ile sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, gönülden gönüle bağlar kuruyoruz. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde her alanda büyüyen ve güçlenen Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yollarımız, köprülerimiz, demiryollarımız, havalimanlarımız, denizcilik ve haberleşme yatırımlarımızla vatandaşımız için iş, aş ve bereket olmaya devam edeceğiz."