Bakan Pekcan: Hedefimiz, İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirmek

Bakan Pekcan, İspanya Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ile eşbaşkanlığını yaptığı 'JETCO 1'inci Dönem Toplantısı'nın, video konferans ile gerçekleştirilen açılışında konuştu. Pekcan, bugünkü temasların ve JETCO toplantısının hem kadın girişimcilere hem de her iki ülkenin iş dünyasına faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini söyledi.Pekcan,dedi.İspanya Ticaret Bakanı ile son 3 ay içerisinde 3'üncü kez görüştüklerine vurgu yapan Pekcan,ifadelerini kullandı.Pekcan, turizm alanında da iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak,diye konuştu.