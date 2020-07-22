Altın fiyatları son dakika: 22 Temmuz altından çifte rekor! Gram altın neden yükseliyor?

Gram altın neden yükseliyor? Vatandaşlarımızın güvenilir limanı olarak gördüğü altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Altın fiyatı 400 TL kritik seviyeyi aştı. Piyasalarda dün altının onsu 1843 dolar ile 9 yılın zirvesine giderken gram altın fiyatı 405,5 lira ile tarihi zirvesini yenilemişti. Bugün altının onsu 1866 dolara yükselirken gram altın buradan gelen rüzgarla 409,9 liraya kadar yükseldi. 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Gram altın neden yükseliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Koronavirüs pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.