TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi! 2020 Kütahya Simav kura çekiliş sonuçları sorgulama
TOKİ Kütahya Simav 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 12.00'da başladı. TOKİ'nin Kütahya ili Simav ilçesine yapılacak 179 adet 2+1 ve 76 adet 3+1 konut için başvuru yapan Kütahyalılar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kura sonuçları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kütahya TOKİ kura sonuçlarını bu sayfa üzerinden görüntüleyebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Kütahya Simav 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 255 konutun kurası bugün saat 12.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan Kütahya halkı sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ Kütahya Simav 2+1 ve 3+1 kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Kütahya Simav 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...
TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Kütahya Simav 255 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Kütahya Simav kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.