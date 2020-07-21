Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu süre daha sonra bir ay daha uzatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte işten çıkarma yasağı süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağında süre yeniden uzatılabilecek. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşte merak edilenler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

AK Parti milletvekillerince işten çıkarma yasağı ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul görmesi halinde, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.