Tediye 3. taksit ödemeleri ne zaman yatırılacak? Tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron çalışanlarına her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Dört taksit halinde ödenen tediye ödemelerinden 3. taksitin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Peki, Tediye 3. taksit ödemeleri ne zaman yatırılacak? Kamu ve taşeron tediye ödeme tutarı ne kadar? İşte o tarih...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

Resmi Gazetete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.