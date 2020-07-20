Gram altında yeni rekor bekleniyor! Altın fiyatları ne kadar olacak? Asıl kırılma...
Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan altın, koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı. Önceki zamanlarda çeyrek altın akla ilk gelen ziynet eşyalar arasındaydı. Ancak gram altındaki yükseliş çeyrek altının yerini aldı. 400 liraya çıkarak rekor kıran gram altın ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama geldi. Gram altında tarihi rekor beklendiğini açıklayan uzmanlar, yükselişin devam edebileceğini açıkladı.
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi sonrası altın fiyatları sert yükselmişti. Son zamanların en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları ile ilgili yatırımcıların araştırmaları sürüyor. Küçük miktarlar ile yatırım yapmaya uygun olması sebebiyle tercih edilen gram altın, aynı zamanda düğün sezonunda da takı olarak kullanılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusuna dikkat çeken cevap verdi. İşte cevaplar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 812 lira, en yüksek 398 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 351 bin 656,91 lira, işlem miktarı ise 2.148,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 871 milyon 860 bin 98,68 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.