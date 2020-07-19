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Corona virüs yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Tapu ve verilerine göre, geçen yıl yabancılara ilk altı ayda 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu yıl aynı dönemde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Corona virüs yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl yabancılara ilk altı ayda 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu yıl aynı dönemde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.

Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul, Antalya ve Bursa oldu.

Almanlar 96 arsa, İranlılar ise 2 bin 865 konut alımı ile ilk sırada yer aldı.

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