Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? Migros, A101, BİM kurbanlık fiyatları kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, marketlerin kurbanlık satışları hız kazandı. Marketten kurban almak caiz mi? sorusunun yanıtı sorgulanan başka husus oluyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, kurban pazarlarında alıcalarını bekliyor. İşte, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? Migros, A101, BİM kurbanlık fiyatları kaç para? Koç, dana...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.