Harekete geçildi! Markette indirim oyununa son...

VAAT EDİLEN İNDİRİM UYGULANMIYOR

Yine internet sitelerinde tanıtımı yapılan ürünlerin "stokta kalmaması nedeniyle alışverişin iptali, fiyatın gerçeğe aykırı olması, vaat edilen indirimin uygulanmaması" yönündeki şikâyetler kapsamında yapılan incelemelerde de 160'ın üzerinde indirim kampanyası, mevzuata aykırı bulunarak 3 milyon liraya yakın ceza kesildi. İncelemelerde, ürünlerin reel olarak gerçekleşmemiş piyasa fiyatlarının çok üzerinde fiyatlardan indirim yapılarak satışa sunulduğu, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtım yapıldığı, indirimin ne zaman başladığı ve biteceğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı belirlendi. Bazı online alışveriş sitelerinde ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyat ile satışa sunulduğu ve bu durumun tüketiciler nezdinde söz konusu ürünlerin indirimden önceki fiyattan hiç satılmadığı algısı yaratıldığı görüldü.

