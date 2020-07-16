16 Temmuz 2020, Perşembe
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THY'den dev başarı! En fazla uçuş gerçekleştiren ikinci hava yolu oldu

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle  seferlerini askıya alan ve 11 Haziran’dan itibaren yurt dışı uçuşlarına tekrardan başlayan Türk Hava Yolları () dün gerçekleştirdiği 568 uçuşla Avrupa’nın en fazla uçuş yapan ikinci hava yolu şirketi oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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THY'den dev başarı! En fazla uçuş gerçekleştiren ikinci hava yolu oldu

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"15 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı, 421 uçuşa ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanları içerisinde dördüncü sırada yer aldı. Aynı gün 568 uçuş gerçekleştiren THY ise Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu" denildi.

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