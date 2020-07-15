Uzman isimden gram ve çeyrek uyarısı: Altın fiyatları yükselecek mi?
Corona virüsün ekonomik etkilerinden olumlu yönde etkilenen altın fiyatları haftanın rekoruna ulaştı. Yatırım yapmak isteyenlerin güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatları daha da yükselecek mi? Altın fiyatlarının yükselmesinde etkili olan ne? Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
Altındaki yükseliş bu haftada devam ederken vatandaş ve yatırımcı 'altını hangi fiyat aralığında bozmalıyım?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Katıldığı televizyon programında gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVEM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.