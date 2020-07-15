Krediyi alan eve koştu! Hedefin 10 kat üzerine çıktı...

Kamu bankalarının haziran ayında konut kredisi faizlerini birinci elde yüzde 0.64'e, ikinci elde ise yüzde 0.74'e çekmesi ev satışlarını şaha kalktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre haziranda konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu ve tarihin en iyi haziran ayı satışı yapıldı. Geçen ay banka kredili satışlarda da rekora imza atılarak, bugüne kadar yapılan en yüksek aylık kredili konut satışı gerçekleşti. Haziranda kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1286.9 artarak 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 ile zirveye çıktı. Sektör temsilcilerine göre, bu ivme yıl sonuna kadar devam ederse konut satışlarında tarihi rekor kırılacak.



KAMPANYA 2. ELE YARADI

Arka arkaya başlatılan kampanyalar, en çok ikinci el konuta yaradı. Konut alma talebini erteleyen vatandaş kampanyaların ve faizlerin düşmesinin etkisiyle eve koştu. İkinci el konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244.9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. Sıfır konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632 oldu. Toplam konut satışları içinde sıfır konutun payı yüzde 30.9 oldu. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda da salgına rağmen artış dikkat çekiyor. Ocak-haziran döneminde 624 bin 769 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artış yaşandı.



HEDEFİN 10 KAT ÜZERİNE ÇIKTI

Haziranda konut satışlarındaki güçlü artış Emlak Konut GYO'nun rakamlarına da yansıdı. Şirket KAP'a açıkladığı verilere göre, ikinci çeyrekte 8.99 milyar liralık 6 bin 477 adet satış gerçekleştirdi. Emlak Konut sene başında açıkladığı hedeflerinde, ikinci çeyrekte 903.2 milyon lira satış öngörüyordu. Şirket hedefinin yaklaşık 10 kat üzerinde bir performans sergiledi.



DÜŞÜK MALİYET ETKİSİ

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.



REKOR FAİZ İNDİRİMiYLE GELDİ

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Konut satışlarındaki rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı. Düşük faiz oranı devam ederse, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019'un üzerine çıkacak" dedi



HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

KONUT satış rakamlarının pandemi sürecinde duraklayan sektörün ne kadar hareketlendiğinin kanıtı olduğunu söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Temmuz ayına iyi başladık, satışlar devam ediyor ve daha birkaç ay da bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.



CUMHURİYET TARİHİ REKORU

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının, kamu bankalarının ve Emlak Konut'un başlattığı kampanyasının etkisiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını hatırlattı. Durbakayım, 150 bin bandının üzerindeki satışın gelecek aylarda da devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sabah