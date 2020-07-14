Darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen şirketler şaha kalktı!

ERCİYES ANADOLU GRUBU

TMSF'ye devredilen en büyük grup konumundaki Erciyes Anadolu'nun aktif toplamı devir tarihinde 8,5 milyar lira iken, ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 59 artışla 13,5 milyar liraya çıktı. Grubun öz kaynak toplamı da aynı dönemde yüzde 48 artışla 6,5 milyar liradan 9,6 milyar liraya yükseldi.

Grubun cirosu 2018 yılında 9,8 milyar lira iken, geçen yıl yüzde 15 liralık artışla 11,2 milyar lira oldu. Aynı dönemde grubun karı da yüzde 15 artarak 870 milyon liradan 990 milyon liraya ulaştı. Grupta istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 292 oldu.

Devir tarihi itibarıyla grubun kredileri 383 milyon dolar iken, bugün itibarıyla 300 milyon dolar azalarak 83 milyon dolara geriledi. Nakit tutarı ise 159 milyon dolardan 260 milyon dolara yükseldi.