TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
TOKİ Gaziantep İslahiye ve Nurdağı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine yapılacak konutlar için kura çekilişi bugün yapılıyor. Gaziantep İslahiye ilçesine 400, Nurdağı ilçesine ise 200 adet konut inşaa edilecek. Başvuru yapan Gaziantepliler sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Gaziantep kura çekiliş sonuçları sorgulama...
TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin kura çekimi devam ediyor. Gaziantep'e bağlı İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin kuraları bugün gerçekleştiriliyor. Kuraya başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçları merakla araştırıyor. 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Gaziantep İslahiye ve Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Gaziantep kura çekiliş sonuçları sorgulama...
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Gaziantep kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linklere tıklayarak Gaziantep İslahiye 400 adet konut ve Gaziantep Nurdağı 200 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP İSLAHİYE KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
GAZİANTEP NURDAĞI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
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