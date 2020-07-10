10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu?
Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamına göre evde bakım aylıklarında da artış görüldü. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşının Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar 2020 Temmuz ayı maaşının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Öte yandan Temmuz zammı ile aylıkların ne kadar olduğu merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve zamlı maaş bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte cevaplar...
10 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Temmuz ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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