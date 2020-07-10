10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar 2020 Temmuz ayı maaşının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Öte yandan Temmuz zammı ile aylıkların ne kadar olduğu merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve zamlı maaş bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte cevaplar...

10 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Temmuz ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.