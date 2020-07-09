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Son dakika: Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: Ekonomide toparlanma sinyali var

Cumhuriyet telekonferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin performansı ve beklentiler ele alındı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ekonomide toparlanma sinyallerinin olduğunu söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: Ekonomide toparlanma sinyali var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor." denildi.

Merkez Bankası toplantısından satır başları şöyle:

Ekonomide toparlanma sinyali var.

İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da 2ç yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.

Türkiye'de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.

Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.

Güven endekslerindeki toparlanmanın kalıcı olduğunu ve ekonomik aktiviteye yansımasını görmemiz.

Pandemide enflasyondaki arz tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz.

Rezervlerdeki dalgalanma oldukça normal.

Bir sonraki teşvik paketinin temmuz sonuna kadar geçmesini umuyorum.

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