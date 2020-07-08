Son dakika: BIST 100 endeksi koronavirüs sonrası 120 bin puanın üzerini gördü
Son dakika haberi... BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı. BIST 100, Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.
SON DAKİKA HABERİ: Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini beraberinde getirdi.
Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti.
BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı.
Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.
BIST 100 ENDEKSİ&NBSP;YAKLAŞIK 5 AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI
Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.
BIST 100 endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 119.600 puandan işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI
Dolar 6,8820 liradan, euro ise 7,78 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,88 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan, 7,7780 liradan alınan euro ise 7,78 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 6,8840 liradan, euro ise 7,7670 liradan satılmıştı.
GRAM ALTIN 396 LİRA SEVİYELERİNDE
Öte yandan Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 396,2 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.631 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.795,5 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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