Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el fiyatları düşecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi? Araba almak isteyenler tarafından en çok merak edilen soruların başında ÖTV indirimi oluyor. Yükselen 2. el araba piyasasına etkisi olacağı düşünülen ÖTV indirimi hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Normalleşme sürecinde kredi faizlerinde gerçekleştirilen indirimler ile piyasanın canlandırılması amaçlanıyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el fiyatları düşecek mi? İşte detaylar haberimizde...
ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el fiyatları düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle ÖTV indirimi yeniden gündeme geliyor. Normalleşme ve Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi sonrasında bazı bankalar kredi faizlerini düşürmesi araba almak isteyenlerin önünü açtı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el fiyatları düşecek mi? İşte detaylar haberimizde...
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
ÖTV indirimi olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
2. EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? SIFIR ARAÇLAR...
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.
Şahsuvaroğlu, yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.
Şahsuvaroğlu, "İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine veya memleketine gitmek istiyor." diye konuştu.
Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi.
"HERKESİN ŞU ANDA, AYNI ANDA İSTEDİĞİ ARABAYI ALMA ŞANSI YOK"
Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.
Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.
"PİYASADA YETERİNCE İKİNCİ EL ARAÇ DA YOK"
İkinci el araçta fiyatların yükselmesinin başka bir nedeninin de piyasada yeterince ikinci el araç bulunmaması olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:
"Bunun da altında yatan neden, operasyonel kiralama firmaları son 2 senedir araç havuzlarını büyütemediler. 2 senedir ellerindeki araçları kullanıyorlar. Normalde onlar araçlarını yenilerdi ve piyasada yoğun bir ikinci el de olurdu. Yani piyasada ikinci el aracın olmamasının sebebi sadece sıfır aracın bulunurluğunun az olması değil, aynı zamanda ikinci el havuzunu büyüten operasyonel kiralama firmalarının da son 2 senedir araç parklarını istedikleri oranda büyütememeleridir. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki nedenlerden de biridir."
"ARAÇ BULUNURLUĞUNUN EYLÜLDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu.
OTOMOTİVDE HAZİRAN SATIŞLARINDA SON 10 YILLIK ORTALAMA SEVİYEYE YAKLAŞILDI
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden (OYDER) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Şahsuvaroğlu, normalleşme ile birlikte otomotiv sektöründe hızlı toparlanmanın geçen ay başladığını aktardı.
Şahsuvaroğlu, haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe son 10 yıllık satış ortalamalarına yakın bir seviyeye gelindiğini bildirdi.
Ekonomiye güven ile birlikte kamu bankalarının, sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanının uzatılmasının etkilerini haziran ayında daha çok görmeye başladığını belirten Şahsuvaroğlu, "Geçen yıl 42 bin 688 olan satış rakamları, bu yılın haziran ayında 70 bin 903 bine ulaştı. Otomobil ve hafif ticari pazarı, bu yıl haziran ayında geçtiğimiz yıla göre tam yüzde 66,3 artmış durumda. OYDER olarak her zaman pazarın daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi muhafaza ettik. Vatandaşlarımızın ekonomiye olan güveniyle birlikte bu rakamlar daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.
"SEKTÖRÜMÜZ LAYIK OLDUĞU YERE AŞAMA AŞAMA TEKRAR GELECEK"
Murat Şahsuvaroğlu, kamu bankalarının taşıt kredisi paketini hayata geçirmesinin ve araç tedarikinin sağlanmasının sektörü hareketlendirdiğini aktararak, "Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyanın devam ettirilmesinin sektör adına oldukça olumlu bir gelişme olduğu görüldü. Bununla beraber bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısı kısmen de olsa giderildi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İlk 6 ay sonuçlarının açıklanmasının üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:
"Otomotiv sektörü zorlu bir 2019 yılı geçirdi. Koronavirüs (Kovid-19) öncesinde 2020'nin ilk aylarında otomobil ve hafif ticari pazarı yüzde 90 artarak sene ile ilgili çok güçlü bir sinyal vermişti. Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülansla 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlayabiliriz öngörüsündeydik. Kovid-19, beklemediğimiz bir şeydi. Ancak görüyoruz ki normalleşme sürecinde alınan önlemler ve desteklerle otomotiv sektörü tekrar hareketlenmiş oldu ve sene başındaki satış adetleri yeniden konuşulmaya başlandı. Sektörümüz layık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecektir.
Özellikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6 tanesinin ithal olmasından dolayı Avrupa'daki pazarlar ilk önce kendi pazarlarına tedarik sağlayacaklardır elbette, öncelikle kendi piyasalarına araç verecekler. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye'de yerli üretimde şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Özellikle tedarikle ilgili olarak tüm otomotiv sanayi ve yetkili satıcılık sistemi de elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Haziran sonuçları da bu gayretimizi çok açıkça göstermiş durumdadır."
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