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Kurban Bayramı'na özel dev fırsat! İşte en uygun bayram kredisi veren bankalar

Kurban Bayramı öncesinde bankaların kredi kampanyaları başladı. Binlerce vatandaş veren bankaları merak ediyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala, bankalardan peş peşe kampanyalar açıklandı. Düşük faizli ve uzun vadeli bayram kredisi kampanyası sunan bankaların güncel fırsatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bayram kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kampanyaları yakından takip ediyor. peki, 2020 hangileri? İşte en uygun bayram kredisi veren bankalar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Kurban Bayramı'na özel dev fırsat! İşte en uygun bayram kredisi veren bankalar

veren bankalar hangileri? Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte bankların bayram kredisi kampanyaları merak edilmeye başlandı. Bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönemli fırsat sunarken, bazı bankalar ise 30 aya varan vade seçeneği sunuyor. Hangi bankaların bayram kredisi verdiği konusunda detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 2020 hangileri? İşte merak edilenler...

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte bayram kredisi veren bankalar:

FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

Finansbank, aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bayrama özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak için internet sayfasındaki başvuru formunu doldurabilir, size en yakın şubeye gidebilir veya 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi kullandırıyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.

ING İHTİYAÇ KREDİSİ

ING Türkiye, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu bireysel ihtiyaç kredisine Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.

TEB'DEN HOŞGELDİN KREDİSİ

TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.

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