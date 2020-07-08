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Altın fiyatları son dakika! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 8 Temmuz canlı altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarında koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler etkili oluyor. Dünkü kapanışta 396.20 liradan işlem gören gram altın, 8 Temmuz'a 395 seviyesinde başladı. Düğün sezonunun başlamasıyla rağbet gören altın alımları sonrası fiyatlarda hareketlilik başladı. Peki, gram, çeyrek, tam altın ne kadar? yükselecek mi? İşte 8 Temmuz ...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Altın fiyatları son dakika! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 8 Temmuz canlı altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2.631,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,51 yükselişle 396,20 liradan işlem görmüştü. Uzmanlar altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altın yükselecek mi? 8 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte :

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1792 üzerinde tutunması 1804 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1775 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1764 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.

ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 394 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 396 milyon 108 bin 241,18 lira, işlem miktarı ise 1.024,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 969 bin 241,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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