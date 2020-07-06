Son dakika: Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
Son dakika... KYK burs ve kredi ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından verilen burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, Temmuz ayında ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayına ilişkin ödemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
Son dakika... Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs be kredi ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, ödeemerlin bu ay yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...
TEMMUZ AYINDA KYK BURSU YATACAK MI?
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.
Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Temmuz tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.
KYK BURS VE KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?
2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya yükseldi. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor.
ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.
.BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
* Başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- Altın fiyatları ne kadar?
- MTV kredi kartı taksitli ödeme nasıl yapılır?
- İlk olarak tarihe geçecek! "Yerli ürün" atağı
- Dolar ne kadar oldu? Küresel piyasalar...
- 65 yaş ve engelli aylığı ne kadar?
- Kıdem tazminatında tavan fiyat belli oldu!
- Emekliye 300 lira ek ödeme!
- Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank tarihinde bir ilk
- Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruma yasak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı kaç para?
- Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Böyle devam ederse... 6 Temmuz koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? İşte tarihi...
- Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...
- Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?
- Altın fiyatları hareketli! 6 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan "baro" iddialarına flaş yanıt: Usule aykırı hareket edilmemiştir
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?