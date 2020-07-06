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Son dakika: Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

Son dakika... KYK burs ve kredi ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından verilen burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, Temmuz ayında ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayına ilişkin ödemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

Son dakika... ? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs be kredi ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, ödeemerlin bu ay yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

TEMMUZ AYINDA KYK BURSU YATACAK MI?

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Temmuz tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURS VE KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?

2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya yükseldi. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

.BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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