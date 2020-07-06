Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?
Son dakika... MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? MTV kredi kartı taksitli ödeme nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlı Vergisi için 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Araç sahipleri bu ay 2. taksit ödemelerini gerçekleştirirken, bankalardan vade farksız kredi kartına taksit imkanı geldi. Peki, 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? Hangi banka MTV kredi kartına kaç taksit imkanı sunuyor? İşte merak edilenler...
Son dakika... MTV kredi kartı taksitli ödeme nasıl yapılır? Bu yıl uygulanacak MTV'nin ikinci ve son taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başlamıltu. Tüm araç sahiplerinin MTV ödemelerini yapması gerekiyor. GİB üzerinden gerçekleştirilen ödemeler ile ilgili bankalardan araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Peki, 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? Hangi banka MTV kredi kartına kaç taksit imkanı sunuyor? İşte cevaplar...
MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR?
GİB tarafından yayımlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayacak MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
MTV KREDİ KARTI TAKSİTLİ ÖDEME NASIL YAPILIR?
İşte taksit imkanı veren bankalar:
ZİRAAT BANKASI
Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.
HALKBANK
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog'dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.
VAKIFBANK
VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.
gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.
GARANTİ BBVA
BonusFlaş, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA ATM'leri ve garantibbva.com.tr'den yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr 'de ödeme seçeneklerinden, Mobil Ödeme altında GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.
İŞ BANKASI
Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üstünden yapacağınız 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit; Maximum Mobil uygulaması üstünden ya da gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı sunulacak.
YAPI KREDİ BANKASI
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi gib.gov.tr, yapikredi.com.tr, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya şubelerinden Yapı Kredi kredi kartlarınızla 3 taksitle yapabilir veya dilerseniz MTV'nizi gib.gov.tr üzerinden World Pay QR kodla ödeme seçeneği ile 4 taksitle ödeyebilirsiniz.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi
İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 482 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 839 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1473 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 2335 lira
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 336 lira
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 629 lira
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1158 lira
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1798 lira
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 188 lira
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 365 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 682 lira
Otomobil
7-11 yaş
1801-2000 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1057 lira
(01/01/2018 sonrası tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2020 Temmuz MTV'si: 482 lira
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2020 Temmuz MTV'si: 529 lira
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 578 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2020 Temmuz MTV'si: 839 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2020 Temmuz MTV'si: 923 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 1007 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2020 Temmuz MTV'si: 1630 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 1778 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2020 Temmuz MTV'si: 2568 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 2801 lira
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