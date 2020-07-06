Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?

GARANTİ BBVA

BonusFlaş, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA ATM'leri ve garantibbva.com.tr'den yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr 'de ödeme seçeneklerinden, Mobil Ödeme altında GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.

İŞ BANKASI

Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üstünden yapacağınız 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit; Maximum Mobil uygulaması üstünden ya da gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı sunulacak.

YAPI KREDİ BANKASI

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi gib.gov.tr, yapikredi.com.tr, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya şubelerinden Yapı Kredi kredi kartlarınızla 3 taksitle yapabilir veya dilerseniz MTV'nizi gib.gov.tr üzerinden World Pay QR kodla ödeme seçeneği ile 4 taksitle ödeyebilirsiniz.