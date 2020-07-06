Son dakika: Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı kaç para?
Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi yaşandı. 2020 yılının ikinci yarısına uygulanacak kıdem tazminatı tavan fiyatı belirlendi. 2020 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavan fiyatı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar? 2020 kıdem tazminatı tavanı kaç para? İşte cevaplar...
Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020'nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 7 bin 117 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 7 bin 117 liranın üzerinde olmayacak.
Tazminat tavanı 2020'nin ilk yarısında 6 bin 730 liraydı.
TAZMİNAT ALMANIN ŞARTLARI
Peki, kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır? Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Tabi şunu da belirteyim, eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.
Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.
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- Son dakika: Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı kaç para?
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