Güncel zamlı sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara kaç para oldu? En ucuz sigara kaç para?
Sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyat listesi! Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sigara fiyatlarına yansıyacak zam oranları merak ediliyor. Tütün ürünlerinin çeşitlerine göre fiyatlandırılma yapılması bekleniyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre her bir sigaradan alınan ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. Zamlı sigara fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara kaç para oldu? En ucuz sigara kaç para? İşte detaylar haberimizde...
Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara kaç para oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıklanan ÖTV oranına göre sigara fiyatlarını fiyat listesi değişecek. Sigara tiryakileri zam geleceği iddiaları sonrasında oluşan yeni listenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Her bir sigaradan alınan ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. Zamlı sigara fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara kaç para oldu? En ucuz sigara kaç para? İşte detaylar haberimizde...
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?
Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.
Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;
Son dakika haberi: 2020 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 T
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
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