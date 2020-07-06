Araç MTV hesaplama! Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020?
Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020? Kısa süre önce MTV ödemeleri için araç sahipleri ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. Aracın modeli ve motor gücüne göre hesaplanan MTV ödemeleri için hesaplamanın nasıl yapılacağını sizleri için araştırdık. Hangi araca ne kadar vergi ödenecek sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020? Yıl içerisinde iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ilk ödemeler Ocak ayında yapılmıştı. İkinci ödemeler 1 Temmuz-31Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Ödemeler e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilecek. Ziraat Bankası ve Halk Bankası 100 TL üzeri ödemelerde 3 taksit imkanı sağlıyor. Peki, Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...
MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.
Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.
Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.
MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc-964 lira
1301-1600 cc-1678 lira
1601-1800 cc-2964 lira
1801-2000 cc-4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)
0-1300 cc-672 lira
1301-1600 cc-1258 lira
1601-1800 cc-2316 lira
1801-2000 cc-3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)
0-1300 cc-376 lira
1301-1600 cc-730 lira
1601-1800 cc-1364 lira
1801-2000 cc-2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
1156 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
1678 lira
Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
1846 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2014 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
3260 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
3557 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
5136 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
5603 lira
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