Araç MTV hesaplama! Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020?

Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020? Yıl içerisinde iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ilk ödemeler Ocak ayında yapılmıştı. İkinci ödemeler 1 Temmuz-31Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Ödemeler e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilecek. Ziraat Bankası ve Halk Bankası 100 TL üzeri ödemelerde 3 taksit imkanı sağlıyor. Peki, Hangi araç ne kadar MTV, vergi ödeyecek 2020? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.