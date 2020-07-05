Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan Ersoy açıklamasında "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdiklerini belirterek, "Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler." dedi.
KRİTİK TOPLANTI
Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.
YATIRIMLARIN OLUMLU SONUÇLARINI ALDIK
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle çok hızlı ve detaylı önlemler alındığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları salgın döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla "yeni normale" geçiş kurallarını belirlediğini ve uygulamaya başladığını hatırlatan Ersoy, uluslararası hava trafiğini açmak için gerekli işlemlere başladıklarını dile getirdi.
Ersoy, Sağlık Bakanlığının 1 Haziran'dan itibaren bölge bazında toplam ve günlük vaka sayılarını açıklamaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:
BİZDEN YARDIM TALEP ETTİLER
"Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'nin turizm kentlerinin olduğu yerlerdeki rakamlar Avrupa ile kıyaslandığında hemen hemen en düşükler içinde. Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler."
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