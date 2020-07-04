Milyonları ilgilendiriyor! Kira yardım süresi uzatıldı!

"Biz konut yaparken hep en iyi malzemeyi kullanmayı tercih ediyoruz. 347 bin 292 konut İstanbul'da riskli olarak görülüyor. Yapı Denetim'de de bir havuz sistemi yapıldı, buna göre yapı denetimi ile her şey denetleniyor. Belediye de tasdik ediyor ve garanti bir uygulama oluyor. Müteahhitler denetimler sayesinde ucuz malzeme ya da eksik malzeme kullanamaz. Müteahhit kanunu da değişti. Eskiden arsa sahipleri bizden zorunlu yüzde 10 teminat mektubu alırdı şimdi teminat mektubunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alıyor ve iskana kadar elinde tutuyor. Bu çok iyi bir sistem oldu. Zorunlu şantiye şefi, inşaat mühendisi bulundurma zorunluluğu, belli bir cironuzun olması, belli bir yapı sınıfına sahip olmanız gerekiyor."