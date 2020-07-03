03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Süt içerik analiz desteği ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Süt içerik analiz desteği ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı , kapsamında 38,6 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibariyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Süt içerik analiz desteği ödemesi bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bu zorlu pandemi döneminde, özveriyle ve durmadan çalışan bütün üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'de aktarılacak. Devlet olarak üreticilerin her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Sizler ürettikçe bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödediğimiz Süt İçerik Analiz Desteğimiz de bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA