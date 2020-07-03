Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Süt içerik analiz desteği ödemesi bugün hesaplara yatıyor
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 38,6 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibariyle gerçekleştirildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Bu zorlu pandemi döneminde, özveriyle ve durmadan çalışan bütün üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:
"Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'de aktarılacak. Devlet olarak üreticilerin her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Sizler ürettikçe bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödediğimiz Süt İçerik Analiz Desteğimiz de bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Başkomiser maaşı ne kadar oldu?
- Avrupa'nın en büyüğü! Başkan Erdoğan açacak
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu?
- Bakan 'Hayırlı olsun' dedi ve iki müjdeyi duyurdu
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar?
- Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?
- Mühendis yeni maaşı ne kadar?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?
- Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı?
- Emekli maaşı Temmuz zammı son dakika! 2020 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu?
- Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
- Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları
- Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları