Emekli memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen, polis, hemşire, doktor yeni maaşları kaç oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre memur emekli maaşlarına zam uygulanacak. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Peki, emekli memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

HAZİRANDA FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN TAZE FASULYE, EN ÇOK DÜŞEN SARIMSAK

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 25,97 ile taze fasulyede gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,32 ile sarımsak oldu.

Verilere göre, haziranda fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 23,52 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 21,65 ile sivri biber izledi.