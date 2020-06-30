30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Memura çifte müjde! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?

Memura çifte müjde! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?

? Yaklaşık 1,5 milyonu ilgilendieren gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hemşire, polis memuru, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrududan etkileyeceği 3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Memurların beklentilerini karşılayacak 3600 ek göstergede son durum ne? ? sorularının cevapları araştırılıyor. Detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

? ? sorularının cevapları araştırılıyor. , polis memuru, hemşire, din görevlileri ve öğretmenleri ilgilendiriyor. 1,5 milyona yakın memuru ilgilendiren ek gösterge gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında yaşanan gelişmeler ahaber.com.tr üzerinden takipçilerine ulaştırılıyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu ""Sayın hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır." diye belirtti.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA