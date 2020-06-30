Memura çifte müjde! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?
3600 ek göstergede son durum ne? Yaklaşık 1,5 milyonu ilgilendieren 3600 ek gösterge gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hemşire, polis memuru, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrududan etkileyeceği 3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Memurların beklentilerini karşılayacak 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir? sorularının cevapları araştırılıyor. Detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir? sorularının cevapları araştırılıyor. 3600 ek gösterge, polis memuru, hemşire, din görevlileri ve öğretmenleri ilgilendiriyor. 1,5 milyona yakın memuru ilgilendiren ek gösterge gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında yaşanan gelişmeler ahaber.com.tr üzerinden takipçilerine ulaştırılıyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu ""Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır." diye belirtti.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- Bakan Albayrak’tan önemli indirim ve istihdam mesajı
- Türkiye’ye çıta atlatacak projede yeni gelişme
- YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
- Halkbank personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Karadeniz'in dalgaları elektrik üretecek! Tarih belli oldu
- Başvuruya gerek var mı? Bakan Selçuk açıkladı
- Bakan Pekcan'dan yatırım çağrısı
- Bakan güzel haberi duyurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?