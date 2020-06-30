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Karadeniz'in dalgaları elektrik üretecek! Tarih belli oldu

, birçok alanda yerli ve milli atımlar yapmaya devam ediyor. , konusunda önemli bir projeye imza attı. Üniversite tamamen yerli üretimle dalga, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi yapabilmek için özel bir proje hazırladı. Kurulan sistem hayata geçirildiğinde toplam 6 kilowatt'lık bir enerji sağlanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KARADENİZ'İN DALGALARI ELEKTRİK ÜRETECEK! TARİH BELLİ OLDU

'da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapabilmek için özel bir proje hazırlandı.

'nin özgün bir tasarımla hazırladığı model hayata geçirildiğinde hem temiz ve çevreci bir elde edilecek hem de enerjide dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlanacak.



PROJENİN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, konuyla ilgili bilgi verdi.

Altaş, doğada var olan kaynağın elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü belirterek, enerjide yerliliğe katkı sağlayacağını aktardı.



Kurulan sistemle Karadeniz dalgalarından elektrik üretileceğini söyleyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dalganın gelip gitmesiyle oluşan, dalganın yüksekliğiyle, sıklığına bağlı olarak oluşan kinetik enerjiyi kullandığımız aparatlarla elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Türbin ve generatörleri de proje kapsamında biz tasarladık, yani hepsi yerli üretim. Şu anda bu tasarımlar bitmiş vaziyette, sistemimizin denize montajlanma süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 ay içinde de tümüyle bitirilmesini hedefliyoruz. Tabiiki dalgaların çalışmamıza izin vermesi halinde. Üretilen elektrik enerjisi burdan direkt kullanılabilir durumda değil, biz tasarladığımız elektrik filtreleriyle bu ürettiğimiz elektrik enerjisini kullanılabilir hale getiriyoruz."



TOPLAM 6 KİLOWATTLIK GÜÇ ÜRETİLECEK
'de bazı çalışmaların olduğunu ancak bu boyutta kurulan yerli santralin ilk olduğunu belirten Altaş, "2 kilowatt dalgadan, 2 kilowatt rüzgardan, 2 kilowatt da güneşten olmak üzere toplam 6 kilowatt'lık bir güç üretip kullanacağız" dedi.

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