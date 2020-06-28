Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, bitince ne olacak?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, haziran ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin öne çekildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak vatandaşların T.C Kimlik numaralarının son iki hanesine göre yatacağını açıkladı. Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Ödemelerin 29 Haziran Pazartesi günü hesaplarda olması bekleniyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, bitince ne olacak? İşte detaylar...
Kısa çalışma ödeneği, haziran ayı işsizlik maaşı zaman yatacak sorusunun cevabı son saatlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, " Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, bitince ne olacak? İşte detaylar...
HAZİRAN AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, ödemelerin 29 Haziran Pazatesi'den itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Bakan Selçuk, "COVID-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.
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