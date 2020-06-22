TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişleri devam ediyor. Rize Merkez'de yapılacak 2+1 350 konut ve 3+1 150 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişi ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Rize kura sonuçları ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Rize Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Rize kura çekilişi sonuçları...

TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Rize Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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