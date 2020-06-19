19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: TÜBİTAK'a yeni personel alımı! İşte şartlar ve başvuru sayfası

Son dakika: TÜBİTAK'a yeni personel alımı! İşte şartlar ve başvuru sayfası

Son dakika haberi... Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun () çeşitli birimlerinde 13 yeni personel istihdam edilecek. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında 'da görevlendirilecek. İşte TÜBİTAK için işe alım şartları ve başvuru sayfası...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
TÜBİTAK'A YENİ PERSONEL ALIMI!

SON DAKİKA: Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Genel Sekreterliği bünyesinde Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve İdari Hizmetler daire başkanlıklarına personel alımı yapılacak.

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında 'da görevlendirilecek.

Başvurular 10 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA